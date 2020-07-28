العراق يوقف منح تأشيرات دخول للأتراك على المنافذ الحدودية

بغداد- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن "العراق كان قد أبرم مذكرة تفاهم قنصلي مع جمهورية تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المسافر على سمة الدخول الـ(فيزا) في المنافذ الحدودية من دون أن يراجِع السفارة أو القنصليّة المعنيّة؛ وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين".
© REUTERS / Handout .
ولفتت إلى أن "الخارجية العراقية أبلغت سفارة جمهورية تركيا في بغداد بهذا القرار".
ولم يوضح البيان دواعي القرار التركي المذكور.
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