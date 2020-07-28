رئيس المجلس السيادي السوداني يمنح سفير ألمانيا وسام النيلين من الطبقة الأولى

ومنح البرهان، اليوم الثلاثاء، أولريش كلوكنر، سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية لدى السودان وسام "النيلين" من الطبقة الأولى "تقديرا وعرفانا لدروه في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك إلى أفاق أرحب" بحسب وكالة الأنباء السودانية.

© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY

والتقى البرهان اليوم بمكتبه في القصر الجمهوري بالسفير الألماني بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان، وظهر البرهان والسفير وهما يرتديان الكمامات الطبية.

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وأشاد البرهان بـ"عمق ومتانة العلاقات السودانية الألمانية في كافة المجالات".

ولفت السفير الألماني في تصريح صحفي إلى التطور الكبير الذى شهدته "العلاقات الثنائية بين البلدين معربا عن إعجابه بالتحول والتغيير السلمي الإيجابي الذي حدث بالسودان".

وأشار السفير إلى زيارتي الرئيس الألماني ووزير الخارجية إلى السودان، مؤكدا "دعم بلاده لإنجاح الفترة الانتقالية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في السودان".