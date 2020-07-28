إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن جبهتها الشمالية قبالة "حزب الله"

نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن قرار تعزيز قيادة المنطقة الشمالية جاء بناء على تقييم الوضع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرا إلى عدم وجود أية إصابات بين قواته.

ولكن "حزب الله" نفى أنه أقدم على تنفيذ أية عملية في الجنوب اللبناني، وقال إن إسرائيل "فبركت الهجوم".

يشار إلى أن تعزيز القيادة الشمالية الإسرائيلية يأتي في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من "حزب الله"، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، الذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.