قرار من الملك سلمان بشأن خطبة يوم عرفة

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور موافقة الملك سلمان بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

​وذكرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها "أتمت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ10 لغات، وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، خوفا من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن بلاده اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحجاج من جائحة "كورونا" المستجد أثناء موسم الحج.

وأكد السديس في مؤتمر صحفي، أن حكومة بلاده تتخذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

وأشار إلى أن "حج هذا العام يمر في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع"، بحسب موقع "عاجل" السعودي.