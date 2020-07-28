دبلوماسي: مصر اتخذت حزمة من الإجراءات في جميع المطارات وترحب بأصدقائها الروس

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير المصري لوكالة "سبوتنيك": "الأمور الآن تتحسن بسرعة، سواء في روسيا أو في مصر".

وتابع نصر بقوله "مصر بالفعل أعلنت استئناف الطيران الدولي مع عدد كبير من الدول منذ 15 يوليو/ تموز الجاري، وبدأ بالفعل تسيير رحلات منتظمة لعدد كبير من العواصم والمقاصد، وهذا تم بناء على تراجع معدلات الإصابة في مصر بشكل كبير جدا".

© RIA Novosti . Yuri Somov

واستمر الدبلوماسي المصري بقوله "تراجعت الإصابات اليومية بمعدل حوالي 500 إصابة يومية فقط، وهذا يمثل انخفاضا شديدا في عدد الإصابات، والأهم هو معدلات الإصابة في المحافظات السياحية الرئيسية الثلاث. جنوب سيناء، البحر الأحمر ومرسى مطروح. فمعدل الإصابة أو تكرار الإصابة (أر ريت) أصبح الآن صفر، وهذه ليست إحصائيات مصرية فقط بل إحصائيات منظمة الصحة العالمية أيضا".

وقال السفير المصري لدى روسيا: "اتخذنا حزم من الإجراءات سواء في المقاصد السياحية أو في القاهرة أو كل المطارات، وهناك إجراءات تتم للكشف الفوري عند الوصول وهناك معايير صحية صارمة يتم الالتزام بها في الفنادق والمنشآت السياحية وهناك متابعة صحية على مدار اليوم، ومجموعة ضوابط صارمة لضمان أمن وسلامة وصحة المواطنين المصريين وضيوف مصر من السائحين".

وأردف بقوله "أحب أن أقول إن السياحة بدأت في التدفق إلى مصر من حوالي أسبوعين، من أول يوليو".

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وتابع نصر "بالفعل هناك تدفقات ملموسة حيث وصل إلى مصر يوم أمس الأول فقط أكثر 25 ألف سائح. فالسياحة المصرية تستعيد نشاطها مرة أخرى".

وأعلن السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، أن بلاده ستكون سعيدة عندما ترى الروس بكثرة.

وقال السفير المصري ل"سبوتنيك" ردا على سؤال عن وقت استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا: "بالنسبة لروسيا ما زال حتى الآن تنظيم الرحلات يتم بشكل استثنائي، ونتطلع قريبا لاستئنافها بشكل طبيعي، سواء من مصر للطيران أو الأيروفلوت".

وردا على قرار رئيس الوزراء الروسي بفتح الطيران الدولي في روسيا أبتداء من الأول من أغسطس/ آب، قال السفير المصري: "سنكون سعداء وسنرحب، وسنكون سعداء أكثر عندما نرى أصدقاء روس بكثرة في مصر".

وقررت الحكومة المصرية منذ حوالي شهر، عودة السياحة الوافدة لمحافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية.

وعقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، قررت روسيا وقف رحلات الطيران مع مصر، قبل أن تعود الرحلات لاحقا مقتصرة على مطار القاهرة، دون المقاصد السياحية.