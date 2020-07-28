البحرية الأميركية: تدريبات إيران متهورة وغير مسؤولة

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وصفت البحرية الأميركية الثلاثاء تدريبات إيرانية شملت مهاجمة مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج بأنها متهورة وغير مسؤولة، مؤكدة أن التدريبات لم تعرقل حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية.

دبي: في تعليق على التدريبات الإيرانية في مياه الخليج، قالت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الاسطول الخامس: "نحن على علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات"، مضيفة: "نرى دائما هذا النوع من السلوك متهورًا وغير مسؤول. هذه التدريبات لم تعطّل عمليات التحالف في المنطقة ولم يكن لها أي أثر على التجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به".

وفجّر الحرس الثوري الإيراني مجسّمًا لحاملة طائرات أميركية بصواريخ الثلاثاء خلال تدريبات عسكرية في مياه الخليج، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.

مناورات الرسول الأعظم

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وجرت التدريبات التي أطلق عليها "مناورات الرسول الأعظم الـ14"، بحسب النسخة العربية من وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي بالنسبة لخمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.

وأظهرت اللقطات نموذجًا لحاملة الطائرات الأميركية من فئة "نيميتز" بوجود صفوف من مجسمات طائرات مقاتلة على جانبي مدرج الهبوط.

وقالت المتحدثة باسم الاسطول الخامس في بيانها: "تقوم البحرية الأميركية بتدريبات دفاعية مع شركائنا لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة، في حين تجري إيران مناورات هجومية في محاولة للتخويف".