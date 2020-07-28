تراجع إصابات كورونا في السعودية

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لليوم الرابع على التوالي، تواصل السعودية تسجيل تراجع في الاصابات بفيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع في حالات التعافي من الفيروس.

"الخليج 365" من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، (كوفيد - 19)، ليصبح الإجمالي 225 ألفاً و624 حالة. وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه جرى تسجيل 1897 حالة إصابة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 270 ألفاً و831 حالة.

كما سُجلت 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2789 حالة وفاة.

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وواصل مؤشر التعافي الارتفاع، وسجل تعاف بنسبة 83,3%.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم أنه تم زيادة أسرّة العناية المركزة في الرياض بنسبة 41%.

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