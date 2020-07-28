مقتل 6 جراء إعصار عنيف وسط السودان

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

لقي 6 أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، إثر إعصار عنيف ضرب ولاية الجزيرة، وسط السودان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أن الإعصار ضرب منطقة "كوقيلا"، شرقي مدينة المناقل بالولاية.

وأضافت الوكالة، أن "الإعصار تسبب في سقوط 14 عمودا كهربائيا، وأدى إلى إظلام شامل بالمنطقة، وشح للمياه، نتيجة لتوقف الطاقة الكهربائية".

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وفي 25 أغسطس/ آب 2019، أعلنت وزارة الصحة أن ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ مطلع الشهر نفسه، بلغ 62 قتيلا وإصابة 98 آخرين، وتأثرت 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18.

ويبدأ موسم الأمطار والسيول في السودان من يونيو/ حزيران وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.