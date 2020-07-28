إسرائيل تُعزّز قواتها قرب الحدود مع لبنان

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قرر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تعزيز قيادته العسكرية الشمالية، بمنظومات "تجميع معلومات خاصة".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "بناءً على تقييم الوضع في الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة، وتجميع المعلومات وقوات خاصة".

ولم يدل أدرعي، بمزيد من التفاصيل عن هذه المعدات.

والقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، مسؤولة عن الحدود مع سوريا ولبنان.

Advertisements

ويسود الهدوء المشوب بالحذر، الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ ساعات مساء الإثنين، مع إبقاء الجيش الإسرائيلي على حالة التأهب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الإثنين أنه أحبط هجوما لحزب الله، حاول تنفيذه على مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية.

لكنّ حزب الله، نفى أنه أقدم على تنفيذ أي عملية في الجنوب اللبناني، وقال إن إسرائيل "فبركت الهجوم".

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن الأسبوع الماضي، حالة التأهب تحسبا لهجوم من حزب الله، الذي قال إن إسرائيل قتلت أحد عناصره في هجوم جوي على موقع قرب العاصمة السورية دمشق في 20 يوليو/تموز الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.