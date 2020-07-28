الإمارات تسجل حالتي وفاة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 347 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 369 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 59 ألفا و546 حالة.

ولفتت إلى أن 395 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 52 ألفا و905 حالات .

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 43 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.