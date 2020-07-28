انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 16 سنتا ليبلغ 43.26 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتا ليبلغ 43.26 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 43.42 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس مرتفعة سبعة سنتات لتسجل عند التسوية 43.41 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا لتبلغ عند التسوية 41.60 دولار للبرميل.