فلاح بن زايد يعتمد أجندة فعاليات «غنتوت للبولو» في الموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة النادي للموسم الرياضي ٢٠٢٠-٢٠٢١ التي تتضمن العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية التي تنطلق يوم ٦ نوفمبر القادم وتستمر حتى ٢٦ مارس ٢٠٢١.

جاء ذلك على ضوء قرارات وتوصيات مجلس إدارة النادي الذي عقد عن بعد عبر الفيديو، برئاسة سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحضور زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة فارس سهيل اليبهوني، عبدالله بن دسمال السويدي، ناصر عبدالله الشامسي، علي سالم المري.

واعتمد مجلس إدارة النادي أجندة البطولات والفعاليات، حيث تكون بتصنيفات مختلفة وثابتة في كل عام (منخفضة، متوسطة، عالية) وذلك لإتاحة مشاركة أكبر عدد من اللاعبين المواطنين في بطولات الموسم المختلفة.

ويُفتتح الموسم الرياضي للنادي يوم ٦ نوفمبر القادم بإقامة بطولة البولو الوردي الخيرية (بينك بولو)، التي تهدف لنشر التوعية بسرطان الثدي في الدولة، ويتجدد تنظيمها السنوي من قبل النادي بالتعاون مع هيئة صحة أبوظبي، ويتواصل برنامج النادي في ٢٧ من نوفمبر بإقامة المباراة الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي السنوي، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني.

ويشهد يوم ٦ ديسمبر وحتى ١٨ ديسمبر القادم انطلاق أولى بطولات البولو من خلال منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثانية، والتي اعتمد تصنيفها المتوسط لفئة ما بين (١٠-١٢) هانديكاب.

وتتجدد الإثارة اعتباراً من ٨ يناير ٢٠٢١ وحتى ٢٢ من الشهر ذاته بإقامة بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها العشرين بتصنيف متوسط (١٠-١٢)، وفي الخامس من فبراير ٢٠٢١ ينظم النادي فعالية البولو الخيرية لدعم الهلال الأحمر الإماراتي لفئة الأيتام في نسختها الخامسة، ويعقب تلك الفعالية، إقامة مناسبة خيرية أخرى تحمل اسم «يوم الأمل للبولو لأصحاب الهمم» وذلك في ٢٦ في ذات الشهر ويعود ريعها الخيري لدعم مراكز أصحاب الهمم، وتشهد ملاعب نادي غنتوت خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٦ مارس المقبل، إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ21.