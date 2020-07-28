مجلس دبي يبحث مع أمير خان افتتاح أكاديمية للملاكمة في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل مجلس دبي الرياضي الملاكم البريطاني أمير خان البطل الأولمبي وبطل العالم عدة مرات في الملاكمة الوزن الخفيف، وكان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وبحث مجلس دبي الرياضي فرص التعاون مع البطل الأولمبي من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة في التدريب على رياضة الملاكمة لتكون امتداداً لأكاديمياته الشهيرة الموجودة في لندن، والتي تعمل على تدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين، وتوفير سبل النجاح والتقدم لهم ليكونوا أبطالاً عالميين.

كما شجع المجلس البطل العالمي على الانتقال للإقامة هو وزوجته فريال مخدوم وأطفاله الثلاثة لميسة التي تبلغ من العمر 5 سنوات وألاينا البالغة من العمر عامين تقريباً وولده محمد المولود حديثاً، للعيش في إمارة دبي، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الإمارة لتشجيع ممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي يعزز من السياحة الرياضية ويزيد من فرص الاستثمار بدبي، كما بحث المجلس إمكانية إقامة نزال استعراضي في دبي بين أمير خان مع النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو الذي تربطه علاقة وطيدة مع المجلس.

ويواصل مجلس دبي الرياضي استقطاب أشهر نجوم الرياضة العالميين من مختلف دول العالم وحثهم على فتح استثمارات وإقامة أكاديميات رياضية في دبي، مما يشجعهم على الإقامة في دبي، التي تعد قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما توفره من منشآت وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المناطق السياحية الرائعة التي يأتي إليها الملايين من مختلف دول العالم لزيارتها.

وقال أمير خان: «سعيد بالحضور في مجلس دبي الرياضي الذي استضاف العديد من أساطير الرياضة وأبطال العالم وأنا فخور بأن أكون ضمن قائمة العظماء الذين استضافهم المجلس، كما أنني متحمس للعودة مرة أخرى إلى دبي لتكون بيتي الثاني ومقراً لاستثماراتي المستقبلية، وسأفكر بشكل جدّي في المناقشات التي عرضها مجلس دبي الرياضي، ومن أهمها فتح أكاديمية ملاكمة في دبي، وإقامة نزال مع صديقي ماني باكياو في دبي».

وأشاد خان بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها إمارة دبي وقال: «لقد لمست حجم التطور المستمر الذي تشهده المدينة واهتمامها بالرياضة، وهو ما يعزز مكانتها بين الدول المتقدمة، وهي في رأيي مدينة مؤهلة لاستضافة جميع البطولات الرياضية بمختلف الرياضات لما تمتلكه من منشآت حديثة وخبرات وكوادر رياضية مؤهلة، كما أنني اكتسبت خبرات كثيرة من زياراتي لدبي».