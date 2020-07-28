شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُتوج كواترو بدرع دوري الدرجة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم فريق كواترو بدرع النسخة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020 وذلك بحضور أحمد يوسف بن درويش النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المسابقات وإبراهيم حسن النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ومحمد علي سرور رئيس قسم المسابقات.

وقام باستلام درع المسابقة والميداليات الذهبية عبد الرسول عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي نيابة عن أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وجاء تتويج فريق كواترو بلقب المسابقة بعد جمعه 38 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

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