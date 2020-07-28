«وضع مقلق في إيران»..235 وفاة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ايران 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة في هذا البلد الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري «لقد فقدنا 235 من مواطنينا بسبب «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 16 ألفاً، و147.

ووضعت السلطات طهران، ضمن 15 محافظة من أصل محافظات إيران الـ31، تحت تصنيف الإنذار «الأحمر» بسبب الفيروس، كما أضافت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي.

وقالت لاري «الوضع مقلق في ايران»، لافتة إلى أن «أعداد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات يومياً في البلاد تقترب من تلك المسجلة أثناء ذروة المرض»، في مارس/ آذار.

وتابعت «طهران، المحافظة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، تحولت إلى التصنيف «أحمر» للمرة الأولى منذ ذروة الوباء الأولى»، داعية إلى تطبيق أشد للتوجيهات الصحية.

وتصنيف الإنذار «الأحمر» هو الأعلى في مقياس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتحاول ايران احتواء الانتشار الجديد لفيروس كورونا المستجد منذ إعلان أولى الحالات في 19 فبراير/ شباط.

وكانت ايران سجلت، الثلاثاء، 229 وفاة.

وفرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة، وسمحت للمحافظات الأكثر تضرراً، بما يشمل طهران، بإعادة فرض قيود كانت رفعت تدريجياً منذ إبريل/ نيسان من أجل تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.