شكرا لقرائتكم خبر عن الـ«يونيسيف» توضح.. كيف يؤثر «كورونا» في سوء تغذية سبعة ملايين طفل؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أن 7 ملايين طفل إضافي في جميع أنحاء العالم، قد يعانون آثار سوء التغذية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لوباء «كوفيد-19»، بحسب تقديرات نشرتها المنظمة، الثلاثاء.
وأكدت المنظمة، أن قبل ظهور الوباء، في عام 2019، كان 47 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعانون آثار سوء التغذية، وفقدان الوزن، والنحول، وذكرت مديرة المنظمة، هنريتا فور، في بيان: لقد مضت سبعة أشهر على تسجيل أول الإصابات بكوفيد-19، ويتضح بشكل متزايد أن عواقب الوباء تضر بالأطفال أكثر من المرض بحد ذاته، مضيفة: لقد ازداد الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتعطلت الخدمات الأساسية وسلاسل الإمدادات الغذائية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وأدى ذلك إلى انخفاض جودة الوجبات الغذائية للأطفال، وارتفعت معدلات سوء التغذية.
وتستند «اليونيسف» إلى تقرير نشرته مجلة «ذا لانسيت» الطبية، أعرب فيه الباحثون عن قلقهم من عواقب سوء التغذية المرتبط بالوباء على الأطفال، واعتبروا أن التأثير العميق لفيروس كورونا في تغذية الأطفال الأصغر سناً، قد يكون له عواقب عبر الأجيال، معربين عن مخاوفهم من أن يضر «بنمو وتطور هؤلاء الأطفال».
كانت هذه تفاصيل خبر الـ«يونيسيف» توضح.. كيف يؤثر «كورونا» في سوء تغذية سبعة ملايين طفل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.