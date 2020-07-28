«الصين ترد بالمثل».. تعليق تبادل المطلوبين بين هونج كونج وثلاث دول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين تعليق العمل باتفاقات تبادل المطلوبين بين هونج كونج وكل من: كندا وأستراليا وبريطانيا، التي انتقدت فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل على المدينة.

وهذا الإجراء رمزي لأن هذه الدول سبق وعلقت أحادياً هذه المعاهدات، احتجاجاً على القانون الجديد المطبق مُنذ 30 يونيو/حزيران الماضي، في المستعمرة البريطانية السابقة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين للصحافة: تلك الأفعال الخاطئة مساس خطير بأسس التعاون القضائي، موضحاً: قررت الصين تعليق معاهدة تسليم مطلوبين بين هونج كونج وكندا وأستراليا وبريطانيا وكذلك اتفاقات التعاون في مجال العدالة الجنائية.

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ودعت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة، الصين للعودة عن قانونها حول الأمن القومي في هونج كونج، وعلقت نيوزيلندا، الثلاثاء، اتفاقيتها لتسليم المطلوبين مع هونج كونج على خلفية «قلقها العميق» من قانون الأمن القومي الصيني الجديد الذي فرض على المدينة، على غرار بريطانيا وكندا وأستراليا.

وأعلن وزير الخارجية، وينستون بيترز، أن اعتماد الصين قانون الأمن القومي الجديد قوض مبادئ دولة القانون، وشكّل انتهاكاً لالتزامات الصين أمام المجتمع الدولي، وأضاف أن هذا التعليق الذي من شأنه إثارة غضب الصين، الشريك التجاري الأساسي لويلينجتون، لافتاً أن نيوزيلندا لا يمكن أن تثق بعد اليوم باستقلالية النظام القضائي في هونج كونج عن الصين.

وقال إن نيوزيلندا ستعزز القيود المتعلقة بتصدير المعدات العسكرية إلى هونج كونج، وحذر مواطنيه من السفر إلى المستعمرة البريطانية السابقة، وعلقت كل من كندا وبريطانيا وأستراليا، شركاء نيوزيلندا الثلاثة في تحالف «خمسة أعين» المخابراتي، كذلك اتفاقاتها لتسليم المطلوبين مع هونج كونج، بينما قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم القيام بالمثل، ولم يصدر ردّ من بكين على الفور على الخطوة النيوزيلندية، لكن من المتوقع أن تتخذ الإجراء ذاته مثلما فعلت مع بريطانيا وكندا وأستراليا.