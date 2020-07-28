820 ألف إصابة بـ«كورونا» في روسيا.. و164 ألفاً في الأرجنتين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، الثلاثاء، تسجيل 5395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي في أنحاء البلاد، إلى 823515 حالة، وهو رابع أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن 150 شخصاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 13504 في البلد البالغ عدد سكانه نحو 145 مليون نسمة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، أن وفيات فيروس كورونا في البلاد، تخطت عتبة 3 آلاف، الاثنين، في حين تنظر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لاحتمال تعزيز تدابير الإغلاق.

وسجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 121 وفاة، وهو أكبر عدد وفيات يومي في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 3059، كما أحصت الأرجنتين 164 ألفاً و403 إصابات، بينها 4890 إصابة في يوم واحد، وتتركز 90% من الإصابات الجديدة في العاصمة، وضواحيها، إلا أن السلطات الصحية أعلنت عن تفشي الوباء في معظم مقاطعات البلاد.

وبدأت العاصمة التي يعيش فيها 14 مليون شخص، تخفيف إجراءات الحجر الأسبوع الماضي، الذي من المقرر أن ينتهي في 2 أغسطس/ آب المقبل، وقد أدى هذا التخفيف إلى استئناف نشاط الصناعات والعمل في المتاجر المحلية والقيام ببعض الأنشطة المهنية، فضلاً عن ممارسة الرياضة، وارتياد دور العبادة.