فوز ساحق لراشد الظاهري على حلبة أدريا لسباقات الكارتينج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل البطل الإماراتي الموهوب، راشد الظاهري، تألقه واستعاد بريقه في أول سباق له على الإطلاق في سباقات الناشئين عن فئة X30 جونيور، ويعد ذلك أول انتصار له على منافسيه الجدد ضمن الجولة الثانية من سلسلة بطولة IAME عن فئة 12-14 سنة، على الرغم من التزامه بالمكوث في المنزل لمدة نصف عام تقريباً.

وحقق الظاهري المركز الأول على الحلبة واضعاً بصمته القوية أمام منافسيه من خلال تقدمه وسيطرته على مجريات السباق كافة، وجاء هذا الانتصار بعد غياب طويل لراشد بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان خارج دائرة المنافسة لأكثر من أربعة أشهر خلال سباقات التدريب، وعلى حلبة جافة، وأظهر النجم الموهوب مهارة كبيرة، ليحقق المركز الأول في سباق التصفيات محققاً زمناً قياسياً قدره 50.653 ثانية.

وقال راشد: «كان من الرائع الفوز بالسباق الأول لي في هذه الفئة، عندما يصعد السائق إلى فئة أعلى، لا يستطيع عادة الفوز بأول سباق، ويسعدني أن جميع الخطوات والخطط التي اتبعناها، فريقي، وأنا، قد ساعدتني على تحقيق بداية قوية، هدفنا الآن هو الحفاظ على هذا الأمر وتنفيذ خطط سباق فعالة على هذا المستوى».

من ناحيته، قال مدرب راشد الظاهري الإيطالي فاوستو إيبوليتي: «هذا انتصار مذهل لراشد ومن الرائع ببساطة تحقيق مثل هذا الإنجاز، خاصة عند بدء مرحلة جديدة كسائق للناشئين حيث المنافسة شرسة. هذه هي العلامة الفارقة لأعظم السائقين».

الجدير ذكره أن سباق IAME Series race أقيم على مسار حلبة أدريا لسباقات الكارتينج المبتكر، والمعتمد من قبل الاتحاد الدولي للسيارات في فرنسا، ويبلغ طول هذه الحلبة يبلغ 1302 متر، وتمثل تحدياً بسبب طبيعتها الضيقة والملتوية حيث ترتبط خطوطها المستقيمة بعدد كبير من الانحناءات والتعرجات القاسية، والحادة.