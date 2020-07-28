السيسي: المياه بالنسبة إلينا حياتنا.. وأطمئنكم بعدالة قضيتنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه لا يستطيع أحد أن يجور على مصر في أمنها القومي، بما في ذلك قضية المياه.

وتطرق الرئيس السيسي، في حديثه على هامش افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، إلى الآراء المتداولة بشأن الحل العسكري لحل أزمة سد النهضة، قائلاً: «حل مشكلة سد النهضة بالتفاوض لأن الخير يأتي من هناك»، مؤكداً: موضوع المياه بالنسبة إلينا هو حياتنا.

وخاطب «السيسي» المصريين قائلاً: موضوع المياه بالنسبة إلينا حياتنا.. أطمئنكم بعدالة القضية، قضيتنا عادلة في موضوع المياه، متابعاً: مطلبنا في المياه يثبت عدالته «هرم الجيزة»، هذه مياه تأتي لنا من الله منذ آلاف السنين، وبنيت عليها حضارتنا، مضيفاً: نقول دائماً لأشقائنا في إثيوبيا، والسودان، إننا حريصون عليكم، وحريصون على حياتكم مثل حياتنا التي نعيشها.

وتابع الرئيس المصري: من حقكم توليد الكهرباء، ونتمنى لكم التوفيق بكل حب، وبنوايا طيبة، شريطة ألا يؤثر ذلك في المياه التي تأتي لنا، وتحدثنا في ذلك كثيراً في اللقاءات الثنائية، والثلاثية. لافتاً إلى تفهمه قلق المصريين، موضحاً: «المصريون قلقون. وأنا أقول: قلقكم قلق مشروع، وأنا معكم فيه، لكن كل «ما تقلق وتخاف» اعمل أكثر لكي تصبح قوياً، وقادراً، بالتالي لا أحد يستطيع سلب حقك.

وتطرق الرئيس المصري إلى ما يردده البعض من آراء بشأن عمل عسكري، قائلاً: نحن نتفاوض، وهذه معركة ستطول لأننا لن نوقع على شيء لن يحقق لنا مصلحة، المصلحة تقول كلنا مستفيدون، والضرر يكون مقبول علينا جميعاً.

يُذكر أن مشروع مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، الواقعة عند الكيلو 45 بناحية طريق القاهرة/السويس، وعلى بعد 5 كيلومترات شمال مدينة بدر، يهدف إلى إنشاء مدينة صناعية متكاملة متطورة متخصصة في دباغة الجلود وصناعتها بالروبيكي كمدينة جاذبة للصناعة الوطنية من خلال تشجيع انتقال المدابغ القائمة في منطقة مجرى العيون بمحافظة القاهرة، إلى المدينة الجديدة لتطوير القطاع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري على مساحة إجمالية نحو 1629 فداناً.