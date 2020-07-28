20 دولة تشارك في الندوة السادسة لمشروع تطوير كوادر كرة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في الإمارات، أن التخطيط السليم شرط أساسي للنجاح في كل عمل، وأن الإداري الناجح لديه دائماً معايير لقياس الأداء بشكل دوري، ووعي بمسألة إدارة الوقت بشكل سليم، بما يمكنه من إجراء المتابعة الميدانية الواقعية، ويجب أن يكون شريكاً في اتخاذ القرار مع الإدارة العليا بالنادي أو الاتحاد، وفي تحديد الموازنة التقديرية لأي مشروع.

جاء ذلك في محاضرته التي ألقاها، الاثنين، «عن بُعد» خلال الندوة السادسة التي عقدت ضمن أكبر مشروع عربي لتطوير الكوادر الرياضية في كرة القدم للصالات برعاية إماراتية بمشاركة ممثلين من 20 دولة عربية.

وقال جاني: إن الإداري الناجح لابد أن تتوفر فيه عدة سمات في الجوانب الإدارية والفنية والإنسانية، مثل: التخطيط والتنظيم والتوجيه والتحفيز والاتصال والرقابة والمتابعة والتقويم في الشق الإداري، واستثمار المعرفة، والإلمام بأساليب الأداء، والقدرة على إدارة الموارد، وتوفير الوقت والمال والجهد، وسرعة الفهم في الشق الفني، وحسن التعامل مع الفريق، وفهم الشخصيات وتنوعها، وإدراك دوافع المسؤولين، والقدرة على معالجة الصراعات في الشق الإنساني.

وأضاف: «بالنسبة للإداري الرياضي لابد أن يدرك أن مهاراته التشغيلية اليومية يجب أن تتضمن قدرات خاصة في التخطيط والتوجيه والتنظيم والتنسيق واتخاذ القرار، والإشراف والمتابعة والقيادة، والتنسيق والتنظيم والرقابة وتحقيق الأهداف، والقدرة على التطور بشكل مستمر؛ من خلال التجارب السابقة والمعايشة مع المواقف وتراكم الممارسات والتقييم السديد للخبرات العملية من فريق العمل ومن البرامج التدريبية مع التحلي بالمرونة والسلوك الإيجابي والثقة بالنفس والاستقلالية، والتميز في العمل الجماعي والابتكار والحيوية والطموح والاستقرار الانفعالي والمثابرة».

وأوضح جاني: إن الانضباط هو السمة الأولى التي تقوم عليها حياة الإنسان العملية، ويتضمن ضبط النفس وقمع الذات والجدية والالتزام والدقة وحسن أداء الواجب واحترام حقوق الآخرين، والتواجد قبل الموعد دائماً، وتطبيق التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات، مشيراً إلى أن الرياضة لها خصوصيتها ويجب أن تكون الروح الرياضية العالية الأساس في كل التعاملات مع فريق العمل، وحتى مع الخصوم؛ لأن المنافسة يجب أن تغلف بالسمو والاحترام وتقدير الآخرين.

قدم الجلسة الحكم المونديالي خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات، وقال: إن المداخلات الكثيرة والأسئلة المتنوعة من المشاركين والمشاركات؛ أكدت تفاعلهم الكبير مع المحاضرة التي غطت كل الجوانب في مجال الإدارة الرياضية.

وأشار إلى أن المحاضرة الثانية ألقاها ميكو مارتن مدرب فنلندا الذي يعد واحداً من المحاضرين المعتمدين في الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، وصاحب أكبر موقع كرة قدم صالات في العالم منذ أكثر من 20 عاماً.. موضحاً: إن مارتن تحدث عن كيفية إدارة موقعه على مدار 20 عاماً، ومحتواه الكبير الذي يتضمن تمارين خاصة بكرة القدم للصالات، يستفيد منها المدربون من خلال توفير 2800 فيديو توضيحي.

وأوضح الشامسي: إن الحضور في المحاضرة فاق كل التوقعات من الجنسين من دول: الإمارات والكويت والسعودية والبحرين وعُمان والعراق والأردن ومصر ولبنان وسوريا وفلسطين وليبيا وتونس والسودان والجزائر والصومال والمغرب واليمن وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر، والفائدة كانت كبيرة خصوصاً من محاضرة الإدارة التي شهدت تواجد إداريين من ألعاب ورياضات أخرى.