«البيئة والمحميات» بالشارقة تضبط 4 متسللين لـ «أشجار القرم» في كلباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

أكدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، ضبط أربعة أشخاص بعد تسللهم إلى محمية أشجار القرم في كلباء خلافاً للقوانين التي تمنع الصيد في هذه المناطق لأسباب متعددة، والتي وُضعت من أجل مصلحة البيئة، والمصلحة العامة بشكل عام.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: «على الرغم من اللوحات التحذيرية الموزعة في كافة أرجاء المحمية والتي تنص على منع دخول المحمية بدون إذنٍ رسمي مسبق، وضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات بعدم المساس بالحياة الفطرية بشكل مباشر وغير مباشر داخل المحمية، إلا أننا واجهنا تسللاً من بعض الأفراد متجاهلين كافة هذه الإرشادات، حيث عرضوا الحياة الفطرية في المحمية للخطر».

وأضافت: «كما قام المتسللون بصيد أنواع مختلفة من الأسماك وسرطان الوحل وبكميات كبيرة، مما عرضهم للمساءلة القانونية، حيث تم تحرير مخالفة وغرامة مالية قدرها عشرة الآف درهم بحق كل فرد منهم».

وتتمثل العقوبات المفروضة -من خلال قرار المجلس التنفيذي - في تغريم ومعاقبة كل فعل ينتج عنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للحياة الفطرية للبيئة البرية في إمارة الشارقة، وذلك وفق نوع المخالفات من تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة والتخلص من مخلفات العمليات الفنية والإنتاجية في المناطق البرية، والتخلص من مخلفات البناء والهدم في المناطق البرية والتخلص من المياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي والرعي الجائر وترك الحيوانات السائبة دون راع.

كما تتم مخالفة الصيد الجائر وقتل وإيذاء الكائنات البرية وتدمير التكوينات الجيولوجية، ومرور المركبات بأنواعها عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب وفي المواقع ذات الأهمية البيئية، بالإضافة إلى رمي مخلفات أو ترك بقايا الأطعمة والفضلات ومخلفات الشواء في المناطق البرية، ورمي المخلفات أو تركها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في المناطق البرية من قبل مرتاديها.

وتعتبر منطقة القرم مركز تكاثر وعيش الكثير من الحيوانات، إضافةً إلى أن المحمية هي الموطن لأقدم غابات المنغروف في البلاد، وملاذ حيوي للطيور النادرة والسلاحف البحرية.

وتسعى الهيئة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي، من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية ووضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضمان استغلالها لمصلحة الجيل الجديد من دون إهدار حق أجيال المستقبل، بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية والحياة الفطرية.