مجموعة مستشفيات الإمارات تحقق نجاحاً بمسيرة التحول الرقمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت «مجموعة مستشفيات الإمارات»؛ إحدى المؤسسات المزودة لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة، نجاحاً آخر في مسيرة التحول الرقمي لخدماتها؛ وذلك من خلال نشرها نظام «أوكادوك» الرائد في مجال حجز المواعيد، وتقديم خدمات العلاج عن بُعد.

وبهدف الاستجابة السريعة للطلب المتزايد على حلول الخدمات الصحية عن بُعد، نتيجة انتشار جائحة «كوفيد-19»؛ نجحت المجموعة باعتماد تقنية «أوكادوك»، بما يتوافق مع أهدافها للتحول الرقمي لكافة الخدمات لديها، والتي تتمثل في الاستفادة من منصة «أوكادوك» المبتكرة في مجال حجز المواعيد، وتقديم خدمات العلاج عن بُعد، سعياً منها للارتقاء بمستوى وطرق تقديم الرعاية الصحية، وإدارة احتياجات المرضى، وبات بإمكان جميع المرضى حالياً جدولة وإدارة مواعيدهم بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى.

ويتيح نظام «أوكادوك» الرائد للمرضى الذين قاموا بتحديد مواعيدهم مسبقاً عن طريق مراكز الاتصال التابعة لمجموعة مستشفيات الإمارات، إمكانية إدارة مواعيدهم بأنفسهم عبر الإنترنت.

وقد تمّ ربط نظام «أوكادوك» مباشرةً مع نظام معلومات الرعاية الصحية الذي تتبناه مجموعة مستشفيات الإمارات؛ وهو نظام «تراك كير» (TrakCare) من «إنترسيستمز»، الذي يُتيح للمرضى معرفة مدى توفر الطبيب بشكل فوري، ليتمكنوا من تحديد وإدارة المواعيد على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع من دون توقف.

من جانبه، قال الدكتور مايكل فقيه، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة مستشفيات الإمارات: «تتمتع المجموعة بمعرفة واسعة ومعمقة بالدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في توفير أعلى مستويات الرعاية والخدمات لمرضانا، إضافة إلى ارتقائنا نحو المرحلة التالية من مسيرة التحول الرقمي التي ننتهجها، أتاحت لنا هذه الشراكة المثمرة مع «أوكادوك» و«إنترسيستمز» القدرة على مواصلة تأمين خدمات الرعاية التي نقدمها لمرضانا خلال جائحة «كوفيد-19»، مع تركيزنا الدائم على تقديم تجربة سلسلة وآمنة للمريض».

بدوره، قال علي أبي رعد، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والهند لدى «إنترسيستمز»: «بات من المهم جداً لمقدمي الخدمات الصحية، وبدرجة غير مسبوقة، التمتع بالقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، وبسرعة؛ وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الحالية لرعاية المرضى».