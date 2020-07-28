شكرا لقرائتكم خبر عن «تكبيرات العيد» تجوب مناطق رأس الخيمة مع دوريات الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارتي الشرطة المجتمعية والمرور والدوريات، دوريات خاصة تبث «تكبيرات العيد» وهي تجوب مناطق الإمارة الداخلية، باستخدام مكبرات الصوت، بهدف تعزيز أجواء السعادة والبهجة، ومشاركة أفراد المجتمع فرحة العيد.

وأكد العقيد د. راشد السلحدي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن المبادرة تشكل ترجمة لقيم ومبادئ القيادة الشرطية، وتمثل دعوة مفتوحة لإطلاق المبادرات الوطنية والمجتمعية الإيجابية، بكافة أشكالها، وتؤكد على حرص الإدارة البالغ على تعزيز سعادة الجمهور ورضاه عن الخدمات الشرطية، وتعزيز الشراكة المجتمعية.

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