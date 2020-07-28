عبدالله بن زايد يؤكد عمق العلاقات مع قرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع تشينجيز أيداربيكوف وزير خارجية قرغيزستان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والعلوم والأمن الغذائي.

واستعرض سموه ووزير خارجية قرغيزستان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وأشادا بالتعاون والتنسيق القائم بين البلدين للتصدي لهذه الجائحة واحتواء آثارها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك.

من جانبه أعرب تشينجيز أيداربيكوف عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مثمناً الدعم الطبي والإنساني الذي قدمته دولة الإمارات لقرغيزستان لمساعدتها على التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتوجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر للعالم أجمع كما يحمل رسالة أمل لكافة الشعوب في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المجال الصحي والتجاري.

كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتدابير البلدين وجهودهما لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد سموه ووزير خارجية أرمينيا أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق القائم من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة.

كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأرمينيا وما تشهده مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو مستمرين.

من جانبه أشاد زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع جيحون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الجديد علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها العلوم والصحة والتكنولوجيا والتعليم.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال بالتهنئة إلى جيحون بيراموف.. متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

واستعرض سموه ووزير خارجية أذربيجان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتطبيق الفحوص المتطورة للكشف عن المصابين بالفيروس بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

كما أثنى الجانبان على التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب جيحون بيراموف عن تطلع بلاده لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.. مشيداً بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لأذربيجان لمساعدتها على احتواء تداعيات «كوفيد 19».

(وام )