الأردن: إنشاء معهد انتخابي لتطوير مهارات الموظفين

وبيّن المومني أن فكرة إنشاء المعهد انبثقت من الحاجة إلى تطوير مهارات العاملين في الانتخابات محليا وإقليميا ودوليا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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واضاف أن المعهد يهدف لرفع كفاءة موظفي الهيئة بالدرجة الأولى والعاملين في الانتخابات والشركاء المحليين والدوليين ضمن منهاج أكاديمي بالتنسيق مع جامعة (سانت آنا) الايطالية بهدف منح درجة الماجستير في الانتخابات للعاملين في الهيئة والمهتمين في هذا المجال وبالشراكة مع كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية بالجامعة الاردنية.

وأشار إلى توقيع اتفاقية بين الهيئة والجامعة الأردنية لإدراج مسار إدارة الانتخابات ضمن مستوى الدبلوم العالي.

يشار إلى أن المعهد الإقليمي للتدريب في الهيئة سيعتمد في مناهجه على مصادر متنوعة من جامعات ومعاهد تعنى بالشأن الانتخابي.