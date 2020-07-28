وقال ابن فرحان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "في لقاء أخوي مع الصديق معالي وزير خارجية الجزائر صابري بوقادوم، مع بداية زيارة رسمية لهذا البلد العزيز"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة ومدتها.
ومن المنتظر أن يناقش الوزير بوقادوم مع نظيره السعودي الملفات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التطرق لمختلف القضايا بالمنطقة العربية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لابن فرحان إلى الجزائر هذا العام، بعد تلك التي قام بها في فبراير/ شباط الماضي لبحث العلاقات بين البلدين وملفات إقليمية على رأسها أزمة ليبيا.
ووصل ابن فرحان، الجزائر قادما إليها من القاهرة حيث بحث مع المسؤولين المصريين تطورات الأوضاع في ليبيا ومساعي وقف التصعيد العسكري وإعادة ضخ النفط الليبي، وفق وسائل إعلام رسمية من البلدين.
كما تزامنت زيارته مع تحركات دبلوماسية جزائرية مكثفة باتجاه الأزمة الليبية، في وقت أعلن الرئيس تبون قبل أيام عن مبادرة مشتركة مع تونس لإطلاق حوار بين فرقاء الأزمة دون تفاصيل أكثر حول مضمونها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مصر... وزير الخارجية السعودي يصل إلى الجزائر... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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