السيسي مشيرا لأحداث 2013: لو كنا ظالمين ومعتدين لما وفقنا الله

وأشار السيسي خلال افتتاح مدينة صناعية اليوم الثلاثاء "عمري ما قلت كلمة صعبة في أصعب الظروف، وافتكروا 30 يونيو 2013 وعام 2014 و 2015 و 2016.. وشوفوا مصر عاملة إزاي".

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وأضاف "بفضل الله ووعيكم تجاوزنا ذلك ومستمرون للأمام ونزداد قدرة وقوة وكثير من التحديات أعاننا الله عليها بفضل الله وشرف نبلنا وربنا بيكتب لنا النجاح".

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وتابع "افتكروا 2013 والدنيا في مصر كانت إزاي. لو كنا ظالمين ومعتدين ما كانش ربنا وفقنا، لكن بفضل الله لازم يكون النجاح هو الجائزة التي يمنحنا الله إياها، لكن بالعمل والجد والمثابرة" في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها البلاد إبان عزل الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.

وفضت السلطات في مصر اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس/ آب 2013. وقال تقرير للجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السلطات إن نتائج عملية الفض تضمنت 8 قتلى و156 مصابا في جانب الشرطة، و607 قتلى بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحى التجمع.

وأكد التقرير أن تجمع الإخوان بميدان رابعة "ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح الناري والأبيض ووالمفرقعات والمواد الكيميائية.