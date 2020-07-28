القاهرة - سبوتنيك. وصرحت "يونيسف"، عبر حساب بعثتها في اليمن على "تويتر"، "بالنسبة لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية سلامة ‎الأطفال هي الأمر الأكثر أهمية. لهذا السبب، نقوم بتنفيذ حملة تحصين في عموم البلد". وأضافت: "هذه اللقاحات آمنة وتحمي الأطفال من الأمراض المهددة لحياتهم والتي يمكن الوقاية منها". وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد اتهمت "يونيسف" باستخدام لقاح ضد مرض شلل الأطفال منتهي الصلاحية خلال حملة التحصين الروتيني. وأطلقت "يونيسف"، السبت الماضي، حملة بالشراكة مع منظمة ‎الصحة العالمية، حملة وقائية ضد ‎شلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ)، تستهدف أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة في عدة محافظات باليمن.

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كانت هذه تفاصيل خبر "يونيسف" تؤكد صلاحية لقاحات تستخدمها في اليمن وتشير إلى فاعليتها في حماية الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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