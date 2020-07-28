وتابع جواد في حديثه إلى راديو "سبوتنيك" أن قيام "العدو الإسرائيلي" باغتيال أحد عناصر المقاومة في سوريا استدعى الإعلان عن رد من قبل المقاومة بناء على كلام سابق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وأشار الصحفي اللبناني إلى أن ما حدث أدى إلى "حالة من الإرباك في الجانب الإسرائيلي رغم أنه لم يكن هناك عملية للمقاومة أي أن موضوع الرد لم يقع ولكن سيقع في اللحظة التي تقررها المقاومة".
وأوضح جواد في حديثه أن حزب الله لا يتراجع وإنما هي مسألة توازن الرعب وعملية تراكم بموازين القوى أنتجتها المقاومة والتي أدت إلى توازن حقيقي يمنع إسرائيل من التمادي في العدوان على لبنان.
وتابع جواد "عندما تخرق إسرائيل قواعد الاشتباك بالتأكيد سيكون هناك رد لأن عدم الرد سيفهمه "العدو الإسرائيلي" ضعفا ويتمادى في اعتداءاته وبالتالي وفقا للتوازن الاستراتيجي ووفقا لمعادلة الردع التي راكمتها المقاومة على مدى سنوات فالرد قادم حكما".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي لبناني: رد "حزب الله" حتمي لأن عدم الرد تعتبره إسرائيل ضعفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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