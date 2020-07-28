شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى بارقة أمل لتخفيف خسائر كورونا الاقتصادية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يمثل فيه تفشى فيروس كورونا المستجد كارثة بكل المقاييس على قطاعات كبيرة فى الاقتصادات العالمية، فى ظل الخسائر الكبيرة التى تكبدتها بسبب الإغلاق وتداعيات الأزمة الصحية، إلا أن ثمة بارقة أمل ربما تجدها قطاعات بعينها مع حلول عيد الأضحى، لتعويض قدرا من تلك الخسائر.

ولعل أبرز تلك القطاعات، هو قطاع تربية الماشية والأغنام، والذى يمثل عيد الأضحى موسم رواجه السنوى، وهو ما دفع العاملين فى هذا المجال بدولة المغرب إلى التفاؤل الحذر، وذلك بعد قرار الحكومة بإغلاق عدة مدن، بسبب مخاوف من موجة ثانية محتملة من الفيروس القاتل.

وبحسب ما ذكرت الحكومة المغربية فى بيان لها، فإن مجموع رقم معاملات الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى العام الماضي قد بلغ قرابة 12 مليار درهم (نحو 1,2 مليار دولار)، بسحب تقديرات وزارة الفلاحة.

وأظهر بحث للمندوبية السامية للتخطيط (جهاز رسمي) أن انخفاض الدخل أثناء فترة الإغلاق الصحي شمل 70 بالمئة من سكان البوادي، وطال 77 بالمئة من العاملين في القطاع الزراعي على الخصوص.

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