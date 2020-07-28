شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات سعودية من خطر سواطير الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحى العيد، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة. وفق صحيفة عكاظ

وأوضح قسم الطوارئ أنه يستقبل سنوياً خلال أيام عيد الأضحى نحو 58 حالة لإصابة بجروح قطعية نتيجة ذبح الأضاحي، والإصابات تكون غالباً في اليدين والأرجل.

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وأكد قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، جاهزيته الكاملة في استقبال مختلف الحالات الإسعافية خلال أيام العيد، بوجود كادر طبي مؤهل ومدرب وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.

ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، جاهزية مستشفى منى الوادي (بسعة 160 سريرًا) وذلك استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، حيث يضم قسم الطوارئ بالمستشفى 34 سريرًا (24 للطوارئ، و6 لإنعاش الحالات الحرجة، و4 للحالات التنفسية)، بالإضافة إلى غرفة للضماد، وأخرى للكسور، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 21 سريرًا، فضلاً عن 6 غرف ذات التدفق السالب.وفق الموقع الرسمى لموسم الحج.