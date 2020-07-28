شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 101 إصابة جديدة بوباء كورونا فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة ديالى العراقية عن تسجيل 101 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها 8 إصابات من الكوادر صحية، وذلك عقب الفحص المختبري لـ 266 حالة. وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالي - في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية العراقية /نينا/ اليوم /الثلاثاء/ - إن دائرة الصحة سجلت 66 حالة شفاء ووفاة واحدة ، ليرتفع عدد المتوفين إلى 125 حالة وفاة منذ انتشار الوباء... لافتا إلى أن العدد التراكمي للإصابات المؤكدة بلغ 3342 إصابة وحالات الشفاء 2719 حالة .

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