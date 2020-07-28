شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد ينعى طبيب الغلابة: صانع أمل من نوع مختلف ونموذج للعظماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن راشد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على نعي الدكتور محمد المشالي، الملقب بطبيب الغلابة الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة، تاركاً مظاهرة في حبه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وكتب حاكم دبي عبر حسابه الشخصي "الدكتور محمد المشالي من جمهورية مصر الحبيبة، صانع أمل من نوع مختلف.. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء، نموذج للأطباء وقدوة للعظماء، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

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شهدت قرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة، منذ قليل تشييع جثمان طبيب الغلابى الدكتور محمد مشالى الراحل صباح اليوم الثلاثاء، حيث شيع الآلاف من المحبين وأفراد العائلة والجيران جثمان المتوفى لمثواه الأخيرة بمقابر الأسرة بالقرية.

وفى نفس السياق توافد منذ قليل عدد كبير من أهالى البحيرة على قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود لتشييع جثمان الدكتور محمد مشالى الملقب بطبيب الغلابة ودفنه بمقابر عائلته، وسيطرت حالة من الحزن على اهالى قرية ظهر التمساح بعد علمهم بوفاة طبيب الغلابه محمد مشالى واحتشد مواطنى القرية أمام منزل عائلة الفقيد انتظارا لوصول جثمانه.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بنبأ وفاة طبيب الغلابة بمحل إقامته بمحافظة الغربية عن عمر يناهز 67عاما والذى من المقرر دفنه بمسقط رأسه بقرية ظهر التمساح ظهر اليوم، يذكر ان الدكتور محمد مشالي من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.