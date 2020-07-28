شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تعلن تسجيل خسائر فادحة فى إيرادات شهر يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس أنها سجّلت ما قيمته 45.5 مليون دولار أمريكي إيرادات من صادرات النفط الخام والغاز (البروبان والبيوتان) والمكثفات عن شهر يونيو الماضى، لتكون بذلك أقل إيرادات يتم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام؛ مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إيرادات من مبيعات المنتجات النفطية للشهر السادس على التوالي.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات يعزىإلى تدنّي مستوى الإنتاج نتيجة الاقفالات غير القانونية التي طالت المصافي والحقول والموانئ النفطية خلال الفترة الماضية كما شهدت إيرادات مبيعات الغاز (البروبان والبيوتان) والمكثفات في شهر يونيو تراجعاً حاداً هي الأخرى، حيث انخفض معدّل الإيراد الشهري إلى ما يقرب من 9 مليون دولار وهو الحد الأدنى مقارنةً بغيرها من أشهر هذا العام.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلا "تُواصل الدولة الليبية تسجيل خسائر فادحة في الإنتاج اليومي من النفط للشهر السادس على التوالي نتيجة لهذه الاغلاقات المتواصلة منذ 17 يناير 2020 والتي كان لها آثار وخيمة على مستوى الاقتصاد الوطني، مما انعكس سلباً على المستوى المعيشي للمواطن الليبي وعلاوة على ذلك، تعاني الخزانات من تلف دائم، كما تتسبب السوائل الراكدة في تآكل خطوط الأنابيب، وهو ما سيكلف المؤسسة مبالغ طائلة لصيانتها" داعيا كافة الأطراف الليبية للقيام بكل ما هو ممكن لاستئناف إنتاج النفط في القريب العاجل من أجل تجنب المزيد من الضرر.

وأكدت المؤسسة حرصهاعلى نشر كافة الأرقام المتعلقة بعائدات النفط بصورة شهرية منذ شهر يناير 2018، وذلك سعيا منها إلى تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية.