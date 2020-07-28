شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتم نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين - ممثلة في إدارة الحركة- جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام بأسطول متكامل يتخذ الإجراءات الاحترازية كافة التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19".

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ووفق ما أوردت العربية، بيّن مدير إدارة الحركة فهد العبدلي، أن الأسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت سيارات لنقل الصُنّاع والخياطين من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.

وتستعد رئاسة شئون المسجد الحرام لاستبدال رداء الكعبة بكسوة جديدة، وذلك يوم وقفة عرفات، الموافق الخميس المقبل، تم إعداد كسوة الكعبة على يد 160 فنيا وصانعا.

وقال رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن تسليم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، لكسوة الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكبير سدنة بيت الله الحرام يجسد اهتمام القيادة العظيم بالكعبة، وحرص الدولة على توفير إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها.