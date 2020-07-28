شكرا لقرائتكم خبر عن رياض المالكى يدعو أيرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية لحماية مبدأ حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أيرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأهمية ذلك في حماية مبدأ حل الدولتين، بوصفه رداً مناسباً على المخططات الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية.

واستعرض المالكي - خلال لقاء ممثل أيرلندا بفلسطين جوناثان كونلون،حسبما افادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الثلاثاء- الحراك الدبلوماسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية لمواجهة مخططات الضم ،والانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إحراق مستوطنين مرافق مسجد في مدينة البيرة بالضفة الغربية، أمس الاثنين.

وهنأ المالكى ايرلندا بحصولها على مقعد في مجلس الأمن.. مؤكدا أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، مثمناً الدعم الذي تقدمه ايرلندا للمؤسسات الفلسطينية.

من جانبه، عبر ممثل ايرلندا عن شكره عن تقديره للتعاون والمساعدة التي قدمتها له وزارة الخارجية والمغتربين لإنجاح مهامه، ما ساهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.