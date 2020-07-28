شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: عقل إسرائيل عدواني ولا أمان معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم رئيس وزراء لبنان حسان دياب، اسرائيل بعد التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية أمس الإثنين، بعد مناوشات مع حزب الله، وغرد دياب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "عقل إسرائيل عدواني ولا أمان معها ولبنان يدين اعتداء العدو على سيادة لبنان في خرق جديد للقرار 1701 لافتعال اشتباك كمحاولة لتعديل مهمات قوات اليونيفيل جنوبا، وهناك محاولة للضغط على لبنان عبر التلويح بخفض عدد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل بمهمة اليونيفيل".



رئيس وزراء لبنان على تويتر

وطالب حسان دياب، رئيس وزراء لبنان، الأمم المتحدة بإدانة الاعتداء الإسرائيلي وفرض تطبيق القرار 1701 عليهم، مضيفا: "نطالب الأمم المتحدة بإدانة الاعتداء الإسرائيلي وفرض تطبيق القرار 1701 على العدو لأن لبنان ملتزم به، لكن استمرار العدو بخرق هذا القرار سيؤدي لسقوطه. ولبنان يرفض تعديل مهام اليونيفيل، وأي خفض لعديد اليونيفيل سيؤدي لإضعاف القرار 1701".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جماعة حزب الله للتسلل عبر حدود لبنان أمس الاثنين، وهو ما نفته الجماعة الشيعية المدعومة من إيران. وأحصى شاهد من رويترز في لبنان عشرات القذائف الإسرائيلية التي سقطت على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.

وكتب دياب على تويتر يقول "أدعو للحذر بالأيام الجاية لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة"، وأضاف أن إسرائيل تسعى "لتعديل... قواعد الاشتباك معنا".

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ووضعت إسرائيل قواتها في حالة تأهب بطول الحدود الشمالية تحسبا لرد فعل حزب الله على مقتل أحد أعضائه قبل أسبوع في هجوم إسرائيلي ذكرت تقارير أنه وقع على مشارف العاصمة السورية دمشق.

ويطالب لبنان بمزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل وتعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.

وكان نتنياهو قد قال إن أي هجوم من الأراضي اللبنانية سيقابل برد قوي. لكن حزب الله، الذي خاض أحدث حروبه مع إسرائيل عام 2006، نفى أن تكون قواته حاولت التسلل عبر الحدود وقال إن حادث مزارع شبعا جاء "من طرف واحد".

وبعد مقتل عضوين من حزب الله في دمشق في أغسطس الماضي، توعد حسن نصر الله زعيم الجماعة بالرد إذا قتلت إسرائيل أي المزيد من مقاتليه في سوريا. لكن نائب زعيم الجماعة قال يوم الأحد إنه من غير المرجح نشوب حرب شاملة مع إسرائيل.