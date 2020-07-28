شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تطورات مشجعة بخصوص استئناف تنفيذ اتفاق الرياض فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إن تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة. مضيفاً في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

وتابع: "عودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة. والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".

وكان سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن قد قالوا "إننا ندعم جهود المبعوث الأممى فى اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، أضافوا أنه يجب تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن.

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وفى وقت سابق قال وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، إن اليمن يدعم جهود المبعوث الأممى فى اليمن مارتن جريفيث فى حل شامل ومستدام فى اليمن

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده لجهود السلام في اليمن، وشدد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، حسبما ذكرت فناة العربية في خبر عاجل لها. فى وقت سابق، وجدت أحدث تحليلات أجرتها وكالات أممية في 133 منطقة في اليمن، أن 40% من سكان البلاد سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مع نهاية هذا العام، وهو ارتفاع من نسبة كانت تبلغ 25%، أي أن العدد سيرتفع من مليوني شخص إلى 3.2 مليون شخص يعانون من الجوع.

ويحذر التحليل الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، وشركاء آخرين، من الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث الطبيعية تعكس مكاسب الأمن الغذائي التي تم تحقيقها بشق الأنفس في اليمن في السنين الماضية.