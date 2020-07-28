شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تقضى بحبس شابين مثليين حاولا عقد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جزائرية بحس شابين مثليين كان مقررا أن يعقدا زواجهما. وفقا لصحيفة النهار الجزائرية ومثل أمس الإثنين، 45 موقوفا في قضية شبكة المثليين أمام نيابة محكمة الخروب بقسنطينة. Advertisements وحسب الصحيفة، فقد تم إيداع متهمين إثنين الحبس المؤقت والرقابة القضائية لبقية المتهمين. وأوضح ذات المصدر، أن المتهمين كان مقررا أن يعقدا زواجهما المثلى داخل شقة داهمها الدرك بالمدينة الجديدة علي منجلي.

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