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الإمارات تواصل تقديم الرعاية الطبية المجانية للساحل الغربى اليمني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الهلال الأحمر الإماراتى الرعاية الطبية المجانية لسكان الساحل الغربى اليمنى، عبر العيادات المتنقلة التابعة للهيئة؛ فى إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة التى تنفذها، بهدف إعادة تطبيع الحياة التى سببتها حرب مليشيات الحوثي.

 

وأوضح الهلال فى بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، أن العيادات الطبية الثلاث المكونة من 12 طبيبا وطبيبة، استقبلت 200 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن من أهالى قرية السوادية التابعة لمديرية الوازعية بمحافظة تعز، حيث جرت معاينتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم الأدوية المجانية للأمراض المنتشرة نتيجة سوء التغذية.

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جدير بالذكر، أن العيادات المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتى عالجت 97 ألف حالة منذ تدشين عملها بالساحل فى شهر أغسطس من العام 2018 ، ولا تزال الطواقم الطبية للعيادات الثلاث تعمل بوتيرة عالية على مدار الأسبوع تستهدف المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وقد وصلت إلى 114 قرية نائية بالساحل الغربي.

 

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