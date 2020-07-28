وزير الأوقاف الجزائرى يستبعد إعادة فتح المساجد حاليا بسبب انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدى إعادة فتح المساجد في الوقت الحالي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا والارتفاع الملحوظ للإصابات مؤخرا.

وقال بلمهدي - في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إنه منذ بداية الوباء في الجزائر في فبراير الماضي تم تسجيل إصابة 166 إماما، توفي منهم 15 إماما، موضحا أن العديد من الأئمة طالبوا بإرجاء فتح المساجد.



وأكد أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعمل جاهدة على اتخاذ التدابير اللازمة لفتح المساجد من خلال تصورات حول طبيعة بناء المساجد والساحات، وقال إن "إعادة فتح المساجد يبقى مرهونا بالوضعية الوبائية في البلاد وبمشاركة اللجنة العلمية التي تقيم بدورها الوضع الصحي الراهن".

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وأوضح أن قرار السماح بذبح الأضاحي جاء بعد تطابق وجهات النظر بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه إجراء يعطي للناس جرعة أمل ولكن يجب أن يتم وفق تدابير صحية شديدة.



وأشار إلى أن صلاة عيد الأضحى لن تقام في المساجد هذا العام، مضيفا أنها تجوز في البيوت جماعة وفرادى، وسيتم السماح برفع تكبيرات العيد في المساجد، مؤكدا أهمية الوعي في وقف العدوى بفيروس كورونا.