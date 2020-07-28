شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يستهل اجتماع مجلس الدفاع بإدانة العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الرئيس اللبنانى ميشال عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم الثلاثاء، بإدانة "العدوان الإسرائيلى على جنوب البلاد" واعتبر عون العدوان الإسرائيلي "تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان، وخاصة أن مجلس الأمن سيبحث قريبا تحديد مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)".

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