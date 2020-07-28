شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين دون مقابل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال التمديد آلياً لتأشيرة الخروج والعودةللوافدين التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة. وأوضحت «الجوازات» عبر حسابها في” تويتر” أن ذلك تم بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ولمدة (3) أشهر دون مقابل. Advertisements

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