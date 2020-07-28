شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. انفجار غامض في منطقة صناعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء، أن انفجاراً أشعل النار في صهريج وقود في إقليم كرمان شاه في غرب إيران، الثلاثاء، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات التي وقع بعضها في مدن حساسة.
وقالت الوكالة: وقع انفجار في صهريج وقود في مكان انتظار السيارات في منطقة دولت آباد الصناعية، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية، وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن صهاريج وقود انفجرت وتسببت في حريق كبير في المنطقة.
وأظهر تسجيل مصور للحادث نشرته وكالة ميزان أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد في السماء.
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