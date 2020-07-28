شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يؤكد تفوقه على تيري هنري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح
أظهرت إعادة تسجيل مباراتي مانشستر سيتي أمام أرسنال على استاد الإمارات معقل المدفعجية في شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي، وعلى استاد الاتحاد في يونيو/حزيران، أن البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب سيتي تعرض لسرقة تمريرتين في سجله على يد أرسنال ذهاباً وإياباً، ومرر دي بروين الكرة فعلاً لزميله الإنجليزي رحيم ستيرلنج ليسجل منها هدفاً لكن التمريرة الحاسمة لم تحتسب لأن الكرة زاغت قليلاً ثم عاد دي بروين في شهر يونيو أيضاً لتمرير الكرة إلى ستيرلنج ولم تحتسب تمريرته لأن الكرة لمست قليلاً فخذ ديفيد لويز مدافع أرسنال.
وأكد دي بروين بعد إعلان تساويه مع أسطورة أرسنال الفرنسي تيري هنري في السجل القياسي بعدد التمريرات الحاسمة (20 تمريرة) عقب الفوز على نورويتش سيتي 5- صفر، أنه تفوق فعلاً على هنري وقال:«أملك تمريرتين إضافيتين، أنتم سرقتم مني تمريرتين وما زلت مصراً على أنهما لي لذلك أنا تفوقت على هنري»، وتابع النجم البلجيكي: «من اللطيف تسجيل هذا الرقم القياسي ومن اللطيف أن أشارك هنري به، أنا أحتاج زملائي وأصنع لهم الأهداف كي يسجلوا منها وأشعر بالامتنان لهم عندما يسجلون».
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