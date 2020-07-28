كيف تخطط بريطانيا للحفاظ على صحة مواطنيها بـ «دراجات بوريس»؟

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وقال جونسون: من أجل بناء أمة أكثر صحة ونشاطاً، نحتاج إلى وجود بنية تحتية صحيحة وإلى التمرين والدعم لجعل الناس يثقون بالتنقل بواسطة الدراجات الهوائية، مضيفاً: لهذا حان الوقت للتغيير والمضي قدماً بأكبر خططنا وأكثرها جرأة لتعزيز التنقل النشط، بحيث يتاح للجميع أن يشعروا بفوائد ركوب الدراجات الهوائية.
ويأتي تعهد جونسون في أعقاب خطة لإجبار المطاعم على وضع عدد السعرات الحرارية إلى جانب كل وجبة على لوائح الطعام، وأيضاً في إطار الجهد لمكافحة السمنة، وتظهر بيانات الحكومة البريطانية أن وزن ثلثي البالغين في البلاد يتخطى المعدل الصحي والطبيعي، وتقول بعض الدراسات أن فيروس كورونا يعد قاتلاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون سمنة زائدة.
وكان جونسون قد ابتدع برنامج تشارك الدراجات في لندن خلال توليه رئاسة بلديتها بين عامي 2008 و2016، لكن ما يسمى بـ«دراجات بوريس» بقيت بلا حراك إلى حد بعيد خلال أشهر من الإغلاق تحولت خلالها مساحات كبيرة من وسط لندن إلى أمكنة فارغة ولا يزال بعضها كذلك حتى اللحظة، وتجهد الحكومة لتحفيز الناس على الخروج من العزل والإنفاق كما في السابق، من أجل تعزيز أعمال المتاجر، لكنها مهمة تبدو معقدة مع عدم قدرة بريطانيا على إعادة فتح المدارس.
وتظهر استطلاعات الرأي أن البريطانيين باتوا يخشون استخدام وسائل النقل المشترك، وتسيير الحافلات والقطارات بمقاعد نصف فارغة صباحاً ومساءً، ووفق رؤية جونسون فإنه يخطط على المدى البعيد لدفع المزيد من البريطانيين إلى استخدام الدراجات الهوائية للذهاب إلى عملهم، وتعهد جونسون ببناء «آلاف الأميال من طرق الدراجات الهوائية الآمنة في المدن والبلدات» كجزء من مشروع بقيمة ملياري جنيه إسترليني ما يعادل (2.6 مليار دولار) لإحداث «ثورة استخدام الدراجات الهوائية والمشي»، كما وعدت الحكومة بتوزيع «قسائم إصلاح الدراجات» بقيمة 50 جنيهاً للقسيمة الواحدة لمساعدة أصحاب الدراجات على الاهتمام بها، في المقابل، بلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا 45.759 وهي الأعلى في أوروبا.
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