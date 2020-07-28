أيشواريا باتشان تغادر.. وزوجها ووالده مازالا في المستشفى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرجت نجمة بوليوود، وملكة جمال العالم السابقة، أيشواريا راي باتشان، وابنتها البالغة ثماني سنوات من المستشفى الذي مكثتا فيه مُنذ منتصف يوليو/تموز الجاري، في بومباي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن، الاثنين، أبهيشيك باتشان، زوج الممثلة.

وكتب الزوج عبر تويتر: لحسن الحظ تبين أن نتيجة الفحص الذي أجري لأيشواريا وأرادهيا سلبية وقد سمح لهما بالخروج من المستشفى، شاكراً لجميع محبّي النجمة «صلواتهم وتمنياتهم الطيبة» بالشفاء، مضيفاً: والدي وأنا سنبقى في المستشفى.

وكانت أيشواريا البالغة من العمر 46 عاماً، وأرادهيا، التزمتا العزل في منزلهما، ولكن نقلتا لاحقاً إلى المستشفى بعدما عانتا صعوبات في التنفس، وفق ما أفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، وأفادت وكالة «تراست أوف إنديا» حينها، بأنهما «في حال جيدة»، نقلاً عن مصدر في المستشفى الذي كان يعالج فيه أصلاً زوج أيشواريا الممثل أبهيشيك باتشان ووالده أميتاب باتشان، أشهر ممثلي السينما الهندية.

وتوجت أيشواريا راي، بلقب ملكة جمال العالم في عام 1984، وكانت بداياتها السينمائية في نهاية التسعينات، واكتسبت شهرة عالمية، تجدر الإشارة إلى أن 26 ألف شخص قضوا إلى الآن في الهند جرّاء فيروس كورونا المستجد.