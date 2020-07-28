شكرا لقرائتكم خبر عن أعلنتها صريحة.. كوريا الشمالية لن تتخلى عن ترسانتها النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أن أسلحة بيونج يانج النووية تضمن أمنها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، مجدداً التأكيد أن بلاده لن تتخلى عن ترسانتها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كيم ألقى خطاباً خلال لقاء للمحاربين القدامى في الذكرى الــــــ67 لإبرام هدنة عام 1953 التي أنهت الحرب الكورية، وقتل نحو ثلاثة ملايين كوري في النزاع الذي استمر ثلاث سنوات في شبه الجزيرة الكورية، لكن الهدنة لم تتحول إلى معاهدة سلام ليظل الشمال والجنوب تقنياً في حالة حرب.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: بفضل ردعنا النووي الموثوق به والفعال للدفاع عن النفس، لن تكون هناك أبداً كلمة حرب على هذه الأرض، مضيفاً: سيتم ضمان أمننا القومي ومستقبلنا إلى الأبد، وتصر بيونج يانج على حاجتها إلى ترسانتها النووية للردع ضد غزو أمريكي محتمل، وقد أمضت عقوداً في تطويرها رغم عزلتها الدولية وفرض عقوبات دولية عليها.

وتمر العلاقة بين الكوريتين بمرحلة جمود مُنذ شهور بعد انهيار قمة هانوي بين «كيم» والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب العام الماضي، وتعثرت المفاوضات النووية عندما وصل البحث إلى التنازلات التي يمكن لكوريا الشمالية أن تقدمها مقابل تخفيف العقوبات عنها، وأعلن «كيم» في ديسمبر/كانون الأول، إنهاء تفاهم حول التجارب النووية والباليستية، كما أكدت بيونج يانج مراراً أنها لا تعتزم مواصلة المحادثات ما لم توقف واشنطن سياساتها المعادية تجاه كوريا الشمالية.