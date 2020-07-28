شكرا لقرائتكم خبر عن 68 إصابة بكورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، صعوداً من 61 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن الإصابات تشمل 57 في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، إضافة إلى ست إصابات في إقليم لياونينج، وإصابة واحدة في بكين وأربع حالات لقادمين من الخارج، كما سجلت الصين 34 حالة دون أعراض، نزولاً من 44 حالة في اليوم السابق، وحتى الاثنين، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83959، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

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